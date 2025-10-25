MEDICINA
Alerten que l’obesitat causa complicacions en la gestació
Entre elles; diabetis gestacional, preeclàmpsia, retards en el creixement del fetus o dèficit alimentari
Entre un 13 i un 14% de les dones que donen a llum a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida presenten obesitat. La prevalença és una mica menor que en el conjunt de l’Estat, on la mitjana arriba al 16,7%, però igualment “són dades que ens preocupen perquè l’obesitat s’associa amb un risc més gran de complicacions durant la gestació, com la diabetis gestacional, preeclàmpsia, retards en el creixement del fetus i dèficit alimentari, morbiditat neonatal, cesàries o una dificultat més gran per a la detecció de malformacions”, va explicar la doctora Maria José Pelegay.
Així, va participar ahir en la quarta Jornada Arnau Gine Valor, que va reunir un centenar de sanitaris amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre l’impacte que té l’obesitat tant en l’edat reproductiva com en el control gestacional i l’assistència al part.
La jornada es va desenvolupar al voltant de tres taules temàtiques sobre el consell i optimització preconcepcional, control obstètric i abordatge de les possibles patologies que es puguin desencadenar en aquestes pacients durant l’embaràs.