Canvi d'horari d’hivern 2025: cal avançar o retardar el rellotge aquest cap de setmana?
A la matinada del dissabte 25 al diumenge 26 d’octubre de 2025, els rellotges s’hauran de retardar una hora, passant de les 3:00 a les 2:00.
La matinada del dissabte 25 al diumenge 26 d’octubre de 2025, marcarà el retorn de l’horari d’hivern. A les 3:00 de la matinada, els rellotges s’hauran de retardar una hora per passar a les 2:00, la qual cosa permetrà disfrutar de seixanta minuts addicionals de son.
Aquest ajustament, que es realitza cada any a l’octubre, modificarà els horaris de sortida i posta del sol a tot el país. El canvi horari, instaurat originalment per aprofitar millor la llum solar i reduir el consum energètic, ha perdut part de la seua justificació amb els avenços tecnològics. El propi Govern espanyol ha reconegut en els últims anys que l’estalvi real és cada vegada menor, revifant el debat sobre la conveniència de mantenir aquest sistema.
Encara que la pràctica continua vigent a tota la Unió Europea, continua obert el debat sobre el seu futur. Brussel·les ha estudiat en diverses ocasions la possibilitat de suprimir els dos canvis anuals, però de moment no s’ha assolit un acord definitiu.