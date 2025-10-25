DRETS
El Palau i Albesa visibilitzen el dol perinatal
Amb una xarrada sobre el tabú que representa i una escultura homenatge al cementiri
L’associació lleidatana Chisana, que actualment presideix la Federació Espanyola de Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal (Fedup), va continuar ahir amb la celebració dels actes de visibilització i conscienciació del dol perinatal amb una conferència al Palau d’Anglesola. L’Associació de Dones del municipi va acollir la xarrada col·loqui titulada El silenci dins d’un tabú; el dol perinatal, conduïda per Montse Robles, presidenta de la Fedup.
Per la seua part, Albesa va inaugurar diumenge passat l’Espai Batec a la zona nova del cementiri, en memòria i reconeixement a les pèrdues perinatals, neonatals i gestacionals. L’artista lleidatana Monti Mateu va crear una escultura que presideix l’espai, que està formada per una papallona com a símbol del seu vol subtil i record etern, i una sèrie de paraules gravades com ara “amor, vida, records, perpetu, etern, estima i memòria”.
Així mateix, en l’acte va participar l’associació Chisana i l’orquestra Nova Clau va interpretar diverses peces musicals.
Així mateix, el calendari d’actes de l’entitat continuarà dimarts vinent, a les 17.30, al Casal de la Dona de Lleida amb una xarrada. A més, dissabte de la setmana que ve, a les 16.30, al cementiri del Palau s’inaugurarà l’espai dedicat al dol perinatal sota el nom Empremtes, i el 8 de novembre, a les 16.30, està prevista una altra conferència al Poal.