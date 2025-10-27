Panellets fàcils i ràpids: la recepta ideal per celebrar el Dia de Tots Sants
Si disposes de poc temps però no vols renunciar als clàssics panellets, aquesta recepta ràpida et permetrà fer-los en menys d'una hora
Con la llegada del Día de Todos los Santos, los panellets se convierten de nuevo en los grandes protagonistas de muchas casas. Estos deliciosos dulces, típicos de la festividad, tienen una larga tradición en la cultura gastronómica catalana y son perfectos para disfrutar con familiares y amigos. Si no tienes mucho tiempo, no te preocupes: te presentamos una receta de panellets rápidos que mantiene todo el sabor y que podrás preparar en un momento.
Ingredients ràpids i accessibles:
250 g d’ametlla molta
150 g de sucre
1 patata petita cuita (o moniato)
1 ratlladura de llimó
1 ou
Pinyons, coco ratllat o ametlla laminada (per decorar)
Preparació en 5 senzills passos
Cocció ràpida de la patata: Per estalviar temps, pots coure la patata al microones en només 5 minuts. Una vegada cuita, tritura-la fins a obtenir un puré suau. Si prefereixes utilitzar moniato en lloc de patata, també és una excel·lent opció, ja que aportarà un toc més dolç.
Barreja els ingredients: En un bol, combina la patata amb l’ametlla molta, el sucre i la ratlladura de llimó. Barreja bé fins que la massa sigui homogènia.
Forma els panellets: Divideix la massa en petites porcions i dona’ls forma redona. Si fas diversos tipus de panellets, separa diferents quantitats de massa per a cada variant: uns per a pinyons, altres per a coco, etc.
Decora els panellets:
Panellets de pinyons: Passa les boletes pels pinyons i pressiona perquè s’adhereixin.
Panellets de coco: Barreja la massa amb coco ratllat.
Panellets d’ametlla: Cobreix les boletes amb ametlla laminada o triturada.
Forn exprés: Preescalfa el forn a 200 ºC i posa-hi els panellets durant 8-10 minuts. La calor forta garanteix que es daurin ràpidament, però sense perdre la textura suau. Ves amb compte de no deixar-los massa temps, ja que podrien quedar secs.
En tan sols uns minuts podràs disfrutar d’uns panellets casolans, perfectes per celebrar Tots Sants. Aquesta recepta ràpida és ideal per a aquells que, encara que tenen poc temps, no volen renunciar al sabor d’aquest tradicional dolç.
Origen i tradició
L’origen dels panellets es remunta al segle XVIII, quan la seua elaboració estava lligada a cerimònies religioses i es realitzaven en monestirs i fleques. Al principi, eren un aliment preparat per a les ofrenes religioses a causa de la seua llarga durabilitat, ja que els ingredients principals, com l’ametlla i el sucre, es conservaven bé durant molt temps. Aquests dolços mediterranis, amb una base d’ametlla, eren ideals per a les llargues cerimònies de Tots Sants i, amb el temps, es van popularitzar entre la població.