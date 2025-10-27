Panellets vegans: el dolç tradicional de Tots Sants, ara sense ingredients d’origen animal
Amb l’arribada de la festivitat de Tots Sants, els panellets, un dolç tradicional a base d’ametlla, es preparen a moltes cases de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana i Illes Balears. Ara, els amants del menjar vegà poden disfrutar d’una versió sense ingredients d’origen animal, ideal per celebrar la Castanyada.
La història i nutrició dels panellets vegans
L’origen dels panellets es remunta a les festivitats celtes com Samhain, una celebració que marcava el final de la temporada de collites i l’inici de la foscor de l’hivern. Amb el pas del temps, aquest costum va ser absorbit per les tradicions cristianes amb l’arribada dels romans, integrant-se a la festa de Tots Sants, una data destinada a honrar els difunts. A les zones del nord-est d’Espanya, els panellets, juntament amb les castanyes i moniatos, s’han consolidat com una de les ofrenes gastronòmiques més representatives d’aquesta festivitat.
Avui, els panellets vegans mantenen l’essència d’aquesta recepta històrica, substituint ingredients com l’ou, la patata o el moniato per opcions 100% vegetals, sense perdre el sabor característic d’aquest dolç. A més de respectar els principis del veganisme, els panellets vegans també ofereixen beneficis nutricionals destacats. En estar elaborats a base d’ametlla molta, aporten una excel·lent font d’energia gràcies als carbohidrats complexos de lenta absorció, rics en proteïnes i àcids grassos essencials com l’omega 6 i omega 9. També són rics en fibra, vitamines del grup B, i minerals com el calci, magnesi, fòsfor, potassi i zinc.
Ingredients per a Panellets Vegans
250 g d’ametlla molta
300 g de sucre integral de canya
Ratlladura d’1/2 llimó
200 ml d’aigua
100 g de pinyons
100 g d’ametlles
100 g de coco ratllat
Cireres confitades
Preparació en passos senzills
Preparar el almívar: Bullir 200 g de sucre amb 200 ml d’aigua durant 15 minuts.
Fer la massa: Barrejar ametlla molta, sucre, ratlladura de llimó i almívar fins formar una massa.
Formar panellets: Crear boletes de massa, cobrir-les en pinyons, ametlla o coco, i decorar-les amb cireres confitades.
Enfornar: Col·locar els panellets al forn a 175è durant 10-12 minuts.
Els panellets vegans són una opció ideal per als qui desitgen mantenir vives les tradicions de Tots Sants i la Castanyada, però amb un enfocament més conscient i saludable. Aquesta versió sense ingredients d’origen animal és perfecta no només per a vegans, sinó també per a qualsevol persona que busqui una alternativa deliciosa i nutritiva.
A més de ser fàcils de preparar, aquests panellets aporten el mateix sabor autèntic que ha acompanyat a generacions durant segles. Així que aquest 31 d’octubre, anima’t a disfrutar d’aquest clàssic de la rebosteria, ara en una versió més respectuosa amb el medi ambient i els animals, sense renunciar al sabor ni a la tradició.