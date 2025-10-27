CULTURA
La Seu Vella celebra el seu dia gran
Múltiples activitats per recordar l’aniversari de la consagració del monument com a catedral el 31 d’octubre del 1278. Petició per impulsar la candidatura a Patrimoni Mundial
La Seu Vella va celebrar ahir el seu dia gran, en el qual commemora l’aniversari de la consagració com a catedral el 31 d’octubre del 1278, amb múltiples activitats i un objectiu principal: fer visible el suport de la ciutadania a la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la Unesco. El vicepresident de l’Associació d’Amics de la Seu Vella, Felip Vilardell, va considerar que “no es pot deixar escapar l’oportunitat” d’impulsar la candidatura ara que els governs de Paeria, Generalitat i Estat són del mateix color polític.
Va destacar les últimes obres que s’han executat al Turó, com la rehabilitació de les cobertes del claustre o la reconstrucció de la Llengua de Serp i el Baluard del Rei, però va alertar que encara queda molt per fer. Va citar com a projectes pendents des del 1995, quan es va aprovar el Pla Director de la Seu Vella, la restauració global de les voltes de les naus de l’església (on hi va haver una gran gotera), la portalada de Santa Maria l’Antiga, el portal major, la capella dels Montcada (per a la qual va dir que caldria una esponsorització privada) o la façana exterior del claustre que dona al riu, que té els contraforts molt deteriorats.
Durant el matí, lleidatans i visitants van poder gaudir de lluites de cavallers amb armadura davant del Castell del Rei i la recreació de la guàrdia militar a la Porta del Lleó. Els Gegants Faraons de Lleida, que compleixen 30 anys, van rebre la visita dels Gegants Egipcis del passeig Torroja de Tarragona i també hi va haver jocs, inflables i tallers per als més petits, així com balls tradicionals de Bolívia, swing, country i una mostra de vehícules clàssics, entre altres propostes. Per culminar la jornada, el claustre va acollir un concert de gregotechno, una fusió de cant gregorià amb música electrònica.