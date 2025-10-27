CINE
Som Cinema premia el film ‘Un bany propi’
Un bany propi, dirigit per Lucia Casañ i produït per PT Media i À Punt, va obtenir el premi al millor llargmetratge de ficció en el festival Som Cinema i Aigua salina, dirigida per Ivet Moreno i Abraham Delgado i produït per ESCAC Films, el de millor curtmetratge de ficció. Així mateix, el jurat va atorgar una menció especial al llargmetratge de ficció Sima’s song, de Roya Sadat i el curt de ficció Bonita, d’Eva Santana i Albert Carbó. El premi del jurat va ser per al llarg de ficció La invasió dels bàrbars, de Vicent Monsonís. El film Loquilla mía, de Clàudia Estrada Tarascó, es va emportar el guardó al millor curt documental i Muñequita linda, de David Moncasi, el de millor llargmetratge documental. Hi va haver mencions especials del jurat per al curtmetratge La
huella del barro, de Rodrigo Màrquez, i el llargmetratge Sunu gaal (El nostre cayuco), de Josep T. Paris.