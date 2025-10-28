MICOLOGIA
Unes 200 espècies de bolets de tardor al Pati de l’IEI
Menys fongs al Pirineu pel vent i les altes temperatures
Unes 200 espècies de bolets es poden visitar fins demà al Pati de l’IEI dins de la 35 edició de l’exposició de Bolets de Tardor de les Terres de Lleida que organitza la secció de micologia de la institució. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va destacar que “és una de les exposicions més visitades que tenim”. De fet, ahir des de primera hora va rebre la visita de grups escolars i de particulars. Per la seua part, Josep Labranya, de la secció de micologia de l’IEI, va dir que la xifra de 200 espècies, similar a la de l’any passat, “està bastant bé” tenint en compte el vent de la setmana passada que, va dir, “és terrible per als bolets”. Aquest vent, afegit a l’escassetat de pluges i a unes temperatures massa altes per a l’època, han fet que la fructificació de fongs als boscos del Pirineu es frenés considerablement.
En aquesta ocasió falten els ceps però hi ha altres espècies comestibles com rovellons, camagrocs o rossinyols.
Crida als boletaires
Labranya també va fer una crida als boletaires perquè se centrin a recollir “aquelles espècies que coneixen i evitar sorpreses desagradables”. També s’hi poden trobar peus de rata, protagonistes de la conferència d’ahir a la tarda amb Pablo J. Pérez Daniëls, de la Universitat Complutense de Madrid.