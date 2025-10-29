Detenen una parella a Bellvís per estafar amb una targeta robada d'un home que va morir a l'agost
La dona era la cuidadora de l'home mort i la parella va estafar més de 2.000 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a Bellvís a una parella, un home de 46 anys i una dona de 42, per haver, presumptament, robat una targeta d'un home mort i fer-la servir per estafar més de 2.000 euros.
La investigació va començar amb la denúncia, a mitjan setembre, d'una persona que deia que l'havien pagat amb la targeta de crèdit d'un home que havia mort a l'agost. Segons els Mossos, la dona, que havia sigut la cuidadora de l'home mort, es va aprofitar de tenir les claus de la casa per entrar-hi amb el seu home i robar les targetes bancàries, que després haurien fet servir per treure diners i fer operacions fraudulentes.
Dimarts a la tarda, cap a les 5, els Mossos els van localitzar al carrer Raval de Bellvís i van detenir a la parella, que ja tenia antecedents.