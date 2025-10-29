Una víctima d'assetjament escolar: "M’agredien cada dia i el professorat va fer poc"
Li va ocórrer a l’ESO, segons va explicar a SEGRE en el marc de la protesta contra el bullying que va reunir unes 200 persones
“Va ser una situació molt forta. Per sort es va acabar bé. Era víctima d’agressions i d’insults tots els dies”, va explicar a SEGRE aquest dimarts Edwin Martí. “Em llançaven l’esmorzar a les escombraries, m’escopien a la botella de l’aigua i em perseguien.” Li va ocórrer a l’ESO. "El professorat va fer poc. Deien que era una broma. Quan t’intentes defensar t’acaben castigant. Per sort, la meua mare ho va denunciar"
"Era un patiment constant, vaig deixar d’anar a l’escola"
“Els professors els deien als meus pares que eren coses de nens”, afirma Lluís Segura, un altre alumne lleidatà que va patir assetjament durant diversos anys. “Vaig estar molt deprimit. Vaig deixar d’anar a l’escola perquè no hi podia anar, era un patiment constant”, respon sobre com ho va viure. Per això, demana que “hi hagi més sensibilització, que no ho minimitzin, perquè en molts casos no es fa res i s’arriba massa tard”.
Clam estudiantil contra assetjaments escolars com el d’Almacelles
“Prou bullying i discursos d’odi!” Així resava la pancarta que aquest dimarts al migdia va encapçalar la manifestació que va tenir lloc a la ciutat de Lleida contra l’assetjament escolar a les aules, en la qual van participar unes 200 persones, principalment joves. La protesta –convocada pel Sindicat d’Estudiants en una jornada en què també s’havia convocat vaga– va sortir del campus de Cappont de la Universitat de Lleida i va finalitzar davant dels serveis territorials de la conselleria d’Educació. Hi va haver marxes en altres ciutats de l’Estat i es va convocar arran del suïcidi el passat 14 d’octubre de Sandra Peña, una jove estudiant de Sevilla de 14 anys.
La protesta va agafar més força encara després que transcendís que s’està investigant la mort del Dani, un jove d’Almacelles de 15 anys que es va treure la vida el juliol passat i la família dels quals ha denunciat que patia bullying.
“Creiem que els casos de la Sandra i del Dani s’haurien d’haver evitat”, va dir una de les organitzadores de la marxa a Lleida, que va afegir que “hem d’anar a l’escola per guanyar-nos un futur, no per perdre’l”. En aquest sentit, va dir que “és una lluita important i hem de fer alguna cosa per canviar. Ens afecta i en tenim casos a Lleida. No només ens referim a suïcidis, també ens referim a trastorns mentals i problemes psicològics. L’escola no ha de ser un lloc on es generin problemes de salut mental. És una responsabilitat de tots. No podem permetre-ho”.
El departament d’Educació ha detectat 69 possibles casos d’assetjament escolar els tres últims cursos a Lleida. El 2022-2023 van ser 15 i el curs següent es van elevar a 36, com va publicar SEGRE el passat 3 d’octubre, mentre que n’hi va haver 18 l’exercici 2024-2025.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024