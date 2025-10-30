Ajuda'ns a triar, què ets: equip Castanyada o equip Halloween?
Tot i que a Catalunya la tradició per Tots Sants és celebrar la Castanyada, any rere any s'està establint la festa del Halloween pel país
Aquests dies de tardor, quan les fulles es tornen marrons, cada dia es fa fosc més aviat i el fred s'obre pas de mica en mica, sempre apareix el mateix debat. Castanyada o Halloween? Les dues tradicions tenen orígens ben diferents, així que ens hem proposat que sigueu vosaltres, els lectors, els que decidiu, d'una vegada per totes, quina és la millor festivitat.
La Castanyada, més enllà de castanyes i panellets
Tot i que últimament les dues festivitats es complementen a Catalunya durant aquests dies, és ben cert que fins fa no tant el que sempre se celebrava al nostre país durant aquesta època era la Castanyada. Fer panellets de pinyons, coco o de xocolata, menjar castanyes torrades i ben calentes a la vora del foc i disfressar-se de castanyeres a les escoles per sorprendre els nens.
No queda clar del tot l'origen de la Castanyada, però es diu que la tradició de celebrar-la ve de segles enrere, quan la gent del poble portava castanyes torrades i calentes als campaners de l'església, que havien de fer repicar les campanes durant la nit de Tots Sants. Les castanyes, típiques d'aquesta època, eren aliments fàcils de fer i, alhora, aporten moltes calories per poder fer tasques que requereixen de molt d'esforç, com ara tocar les campanes.
Altres teories apunten més cap a festivitats paganes, amb un origen que ens podria acostar, fins i tot, al Halloween.La raó és que es creu que en l'antiguitat es vinculava les castanyes i aquesta època de l'any més fosca amb els morts i en crear un retrobament amb ells. Una tradició molt similar a la del Día de Muertos, que tenen, també per aquestes dates, a Mèxic.
El Halloween i el seu orígen irlandès i anglès
Tot i això, la festivitat que més ha desplaçat els últims anys a la Castanyada aquí, a Catalunya, és el Halloween. Les pel·lícules, sèries, cançons i fins i tot llibres que ens arriben dels Estats Units han influenciat com percebem aquesta època de l'any i moltes persones han començat a celebrar aquesta tradició. Esquelets, zombis, homes llop, vampirs i bruixes surten als carrers a demanar llaminadures durant tota la nit amb la típica frase "Trick or Treat" (Paga o plora). Els més petits (i també alguns de grans) es disfressen i celebren la por, i tota la fantasia que l'envolta, una vegada l'any.
Aquesta barreja ha atrapat a moltes persones i empreses que han volgut celebrar-lo també aquí, però, d'on ve el Halloween? De fet, el nom ve de "Eve of All Hallows", és a dir, nit de Tots Sants. Però per saber el seu origen ens hem de remuntar segles enrere.
Es creu que els celtes celebraven per aquestes dates el Samhain: un festival que commemorava l'inici de l'hivern i el final de la collita. Creien que aquella època els morts tornaven a la Terra per visitar-los. En aquest context, diferents celtes pujaven a les muntanyes a encendre un foc per dissipar els mals esperits, i per fer-ho portaven màscares per no ser reconeguts pels fantasmes. D'aquí ve la tradició de disfressar-se.
La tradició de demanar dolços prové, tal com també fem aquí amb Sant Nicolau o Santa Llúcia, dels anglesos que durant aquesta època anaven casa per casa per demanar menjar i beguda a canvi d'una oració, una cançó o un ball. Totes aquestes tradicions es van portar als Estats Units al segle XIX i van ser els irlandesos els que van acabar implantant el concepte de Halloween a tot el país.
Així doncs, quina festivitat prefereixes?