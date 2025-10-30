INCLUSIÓ
Jornada d’esport adaptat a la Seu d’Urgell
Amb quaranta alumnes d’Inefc
Una quarantena d’alumnes de tercer curs de l’Inefc Pirineus van participar ahir en una jornada dedicada a l’esport adaptat, que es va celebrar a la Seu d’Urgell. L’activitat es va organitzar amb l’objectiu de sensibilitzar i formar els futurs professionals de l’àmbit esportiu en la pràctica i promoció de l’esport per a persones amb discapacitat, posant la persona en el centre i fomentant un espai d’oportunitat, salut i vida per a tothom.
La jornada va ser inaugurada per Christina Moreno, edil d’Acció Social, qui va subratllar la importància de la col·laboració entre el Servei d’Esports i el Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat per garantir una inclusió real en l’esport. Moreno va destacar que aquesta iniciativa és fruit d’una aliança necessària per transformar l’esport en un àmbit accessible i beneficiós per a tota la comunitat. Durant la jornada, els alumnes van assistir a la presentació de la Fundació Play&Train, entitat referent en esport adaptat, a càrrec de la seua directora esportiva, Ester Noguera. Així mateix, l’esquiador cerdà Gabriel Gorce, medallista paralímpic i subcampió mundial de paraesquí, va oferir una xarrada motivacional que va inspirar els participants amb el seu testimoni i experiència en l’esport d’alt nivell amb discapacitat.
El punt culminant va ser una sessió pràctica a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell, on els estudiants van poder experimentar de primera mà les condicions i desafiaments de la discapacitat a través d’activitats esportives adaptades. Aquesta vivència va permetre als alumnes comprendre millor les necessitats i limitacions que afronten les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva.