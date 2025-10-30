L'Alt Pirineu i Lleida tindran 7 noves places de tècnic de Protecció Civil per reforçar el sistema d'emergències local
La incorporació de 87 nous professionals a tot Catalunya s'emmarca en l'impuls acordat pel Govern l'any 2024 arran dels devastadors efectes de la dana al País Valencià
Protecció Civil ha iniciat el procés d'ampliació de la plantilla per reforçar el sistema d'emergències, especialment en l'àmbit local. A Lleida hi hauran 4 noves places i a l'Alt Pirineu 3 més, que en faran 7 de noves a tota la demarcació. A la resta de Catalunya, la direcció general incorporarà 80 professionals més amb diversos perfils que s'integraran tant als serveis centrals com als territorials per potenciar les fases de prevenció, gestió i recuperació davant situacions d'emergència. Aquesta mesura és fruit de l'acord del Govern aprovat l'any 2024 després dels efectes devastadors de la dana que va colpejar especialment el País Valencià.
Aquesta ampliació, que elevarà la plantilla a 168 treballadors, representa el major creixement en la història recent de la direcció general de Protecció Civil. L'acord governamental de 2024 preveia desenvolupar una infraestructura tècnica i econòmica que donés suport als ens locals per actualitzar la seva planificació d'emergències municipal. És en aquest marc que l'executiu va aprovar la creació de les 87 noves places corresponents a llocs base, que són les que ara han sortit a oferta pública.
Del total de places ofertes, 74 corresponen a personal tècnic, quatre són per a operadors del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i nou places són per a personal d'administració.
Reforç per a la planificació i gestió d'emergències municipals
Els perfils professionals que s'incorporaran als serveis territorials tindran com a tasca principal la supervisió i avaluació dels plans municipals de protecció civil (DUPROCIM) durant el procés d'homologació. A més, donaran suport directe als ajuntaments en la implantació d'aquests plans i col·laboraran en les actuacions de previsió del risc i planificació d'emergències al territori.
Aquests professionals també participaran activament en les tasques de suport als municipis durant situacions de risc i emergències, així com en activitats formatives adreçades a la població en l'àmbit de l'autoprotecció. Entre les seves responsabilitats figura l'organització d'exercicis i simulacres dels plans de protecció civil de la Generalitat. Un altre aspecte destacat de la seva tasca serà la revisió d'anàlisis de risc per identificar nous escenaris d'emergència derivats dels efectes del canvi climàtic, una problemàtica cada cop més present en la planificació preventiva.