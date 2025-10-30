SINERGIES
Solucions als reptes dels pobles
Tàrrega reflexiona sobre habitatge, cohesió i envelliment en una jornada d’Alba. Es presenten set iniciatives col·laboratives per donar resposta a aquestes problemàtiques
Tàrrega va acollir ahir la jornada Teixim Territori, organitzada per l’Associació Alba, per reflexionar sobre els principals reptes socials dels pobles i promoure respostes basades en la col·laboració. L’acte va reunir 150 persones i va posar el focus en tres àmbits clau: l’habitatge, la comunitat i l’envelliment. La directora d’Alba, Maite Trepat, va destacar que “hem exposat diferents iniciatives que ens demostren que, de forma col·laborativa i cooperant, podem transformar el nostre entorn”. La ponència central va anar a càrrec de Rosa Ricucci, d’Ashoka, que va subratllar que totes les persones poden ser agents de canvi.
El primer bloc va posar en relleu que l’accés a un habitatge digne i assequible continua sent un dels principals factors de desigualtat. Projectes com Reviu, impulsat per la UPC per reconvertir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agramunt en habitatges socials, o la iniciativa Repoblem, que treballa per reactivar nuclis rurals, mostren noves maneres d’“habitar” el territori. El segon àmbit va evidenciar que el teixit comunitari s’està debilitant per la pèrdua de comerços i els canvis en les dinàmiques laborals. Tant la Fundació Carulla com ARCA van posar en relleu el paper de la cultura, la cooperació i els espais de trobada com a eines per recuperar la cohesió social. El tercer bloc, dedicat a l’envelliment, va remarcar que l’augment de l’esperança de vida exigeix models de cures més flexibles i personalitzats. Iniciatives com Gran3dad i La Bassa plantegen nous models d’atenció.