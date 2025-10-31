MONARQUIES
El príncep Andreu d’Anglaterra perdrà tots els títols i honors
El rei Carles III del Regne Unit va fer ahir un pas decisiu per girar full a l’escàndol pel passat vincle del seu germà Andreu amb el pederasta convicte Jeffrey Epstein, a l’iniciar el procés per retirar-li tots els títols, entre els quals el de príncep, i treure’l de la luxosa mansió de Royal Lodge, a Windsor. Després de setmanes de controvèrsia, el cap d’Estat britànic va cedir a les pressions de diferents sectors polítics i de l’opinió pública i va actuar per retirar a Andreu el títol de príncep, amb el qual va nàixer, així com el de duc de York, que la difunta reina Elisabet II li va concedir quan es va casar amb Sarah Ferguson. Serà conegut com Andreu Mountbatten Windsor (el cognom del pare).