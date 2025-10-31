ENTITATS
Subhasta de bigotis solidaris contra el càncer masculí
Els fons recaptats aniran destinats a l’IRBLleida. Tindrà lloc el 28 de novembre al local dels Castellers
La iniciativa Movember torna a impulsar per quart any la subhasta de bigotis i barbes solidàries amb l’objectiu d’aconseguir fons per a la investigació de malalties de salut sexual masculina a càrrec de l’IRBLleida. L’acte de presentació de la nova edició, que va tenir lloc ahir al local dels Castellers, va comptar amb la presència dels principals impulsors de Movember: Mónica Aguilera, presidenta de la colla castellera, i l’influencer Postureig Lleida, que al seu torn és fundador de la campanya de xapes benèfiques I Love Bigotis. En representació de l’IRB van assistir Eva López Truco, gerent de la institució, i Josep Maria Bosch, responsable de mecenatge. Tots van destacar la importància d’unir forces per fomentar iniciatives com aquesta a Lleida i van recordar l’èxit de l’edició passada, en la qual es van recaptar més de 4.000 euros. Aquest any, el Movember coincideix amb el 30 aniversari dels Castellers, una ocasió idònia per fer més difusió de la subhasta. A més, Postureig Lleida va afirmar que “s’han convocat personalitats lleidatanes que també es deixaran el bigoti per una bona causa”. També va afirmar que per primera vegada es donaran premis al millor bigoti i hi haurà sortejos entre els participants per ambientar la subhasta, la qual tindrà lloc el 28 de novembre a les 20.00 hores del vespre al local dels Castellers de Lleida.