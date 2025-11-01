SALUT
Jornada a Tàrrega sobre els reptes de l’atenció primària rural
La finca Mas Colom Casa-Borges de Tàrrega ha acollit aquesta setmana la I Jornada Rural d’Atenció Primària de Lleida, organitzada per l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Tàrrega. La cita va comptar amb la participació de prop d’un centenar de professionals i va nàixer amb la “voluntat d’actualitzar els coneixements transversals sobre l’atenció primària i establir vincles entre professionals”, segons Marc Olivart, adjunt a la direcció de l’EAP de Tàrrega.
El programa va incloure una gran diversitat de temes com l’evolució i el futur de l’atenció primària en l’àmbit rural, la cronicitat i gestió de residències, la consulta d’acollida a persones nouvingudes, així com altres bones pràctiques nascudes en l’atenció primària rural. “Organitzar iniciatives com aquesta des de l’àmbit rural és especialment significatiu, perquè normalment som nosaltres que ens desplacem a l’Hospital Arnau de Vilanova per formar-nos”, va afirmar Karen Rodríguez, professional de medicina familiar i comunitari de l’EAP Tàrrega.