GASTRONOMIA
Nova edició de Porcpassió Lleida amb 60 establiments
A partir de dilluns, amb una àmplia oferta a Lleida ciutat i sis comarques
La mostra gastronòmica Porcpassió arrancarà dilluns la 13 edició en 60 bars i restaurants de la província de Lleida, amb el porc com a eix central en una àmplia finestra de formats. Organitzada per la Federació d’Hostaleria de Lleida, s’hi uneixen establiments de la capital lleidatana i també de les comarques del Segrià, l’Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i l’Urgell. Per a Josep Castellarnau, president d’Hostaleria de Lleida, “la gastronomia lleidatana és economia, cultura i turisme”.
Així mateix, va afegir que Porcpassió Lleida és “com una gran casa d’àpats que durant 30 dies ret homenatge al porc pel seu valor gastronòmic i nutricional”. Segons Castellarnau, la mostra també reforça el posicionament dels establiments “com a referents visibles que connecten amb el territori a través dels seus plats”.
La informació de Porcpassió Lleida amb el mapa d’establiments participants en aquesta edició i l’oferta disponible ja es pot consultar a www.gastronomiadelleida.com.
D’altra banda, demà serà l’últim dia per a poder gaudir de la IX Ruta de la Tapa, que se celebra des del 2 d’octubre passat. Organitzada per Mahou San Miguel i la Federació d’Hostaleria de Lleida, la campanya reuneix 32 establiments de Lleida ciutat que han creat propostes culinàries singulars.
Sota el lema Assaboreix Lleida, la iniciativa convida a recórrer la capital tapa a tapa i descobrir la seua oferta gastronòmica. Com ja és tradició, la Ruta inclou un concurs en el qual un jurat escollirà la millor tapa d’aquesta edició.
Productes lleidatans a Montjuïc
Catalunya serà protagonista del Gastronomic Forum Barcelona 2025, que començarà dilluns i fins dimecres, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, en el marc de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Des de la Generalitat, a través de Prodeca, s’impulsa la participació d’empreses agroalimentàries, també amb el suport de les diputacions de Barcelona, Lleida i Girona. En total, hi participaran 56 empreses lleidatanes en l’Espai Catalunya i quatre més a l’Espai Ecoteca. En total, hi haurà més de 120 firmes catalanes.