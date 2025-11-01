SANITAT
El sindicat Satse acusa Salut d'ignorar les infermeres
Afirma que resta importància a la seua sobrecàrrega de feina
El sindicat d’infermeria Satse critica que Salut “minimitzi l’impacte real” de la campanya de vacunació contra la grip i la covid sense cita prèvia. Censura les declaracions de la consellera, Olga Pané, ja que segons el sindicat “resta importància a la sobrecàrrega de les infermeres d’Atenció Primària”.
També lamenta la contradicció de donar-los més competències i, alhora, ignorar les seues queixes, i creu que “menysprea la veu de les infermeres”. Satse reclama una reunió urgent amb Pané per exposar “la realitat” dels centres i “trobar solucions a la sobrecàrrega afegida per una campanya que està tensionant encara més uns equips ja al límit”.
Insisteix que “sense reforç de personal ni planificació s’ha tensionat més els equips” i Salut defensa que va avisar amb temps perquè es poguessin organitzar.