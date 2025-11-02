PREVENCIÓ
Formació a la Guàrdia Urbana de Lleida contra les violències masclistes
Més de 220 agents participaran en les jornades
Un total de 222 agents i comandaments de la Guàrdia Urbana participaran en l’acció formativa Jornada de Violència de Gènere, organitzada per la regidoria de Polítiques Feministes juntament amb la de Seguretat, Mobilitat i Civisme. L’objectiu és donar a conèixer els conceptes i elements bàsics que es poden donar en situacions de violències masclistes en l’entorn professional.
És la primera vegada que la Paeria imparteix una formació d’aquest àmbit, malgrat que alguns agents ho han fet de forma individual. Es farà en quatre sessions a la comissaria de la Urbana els dies 11, 13, 18 i 20 de novembre.