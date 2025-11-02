FESTIVITATS
En record dels que ja no hi són
Els cementiris lleidatans es van omplir ahir de persones que van complir la tradició de Tots Sants. Amb acompanyament musical als cementiris de Cervera, Golmés i Torrelameu
Famílies recorrent ahir el cementiri de Tàrrega. - LAIA PEDRÓS
Espelmes en record dels difunts a Torrelameu. - AJUNTAMENT DE TORRELAMEU
Actuació musical ahir al cementiri de Cervera. - LAIA PEDRÓS
Un home arreglava les flors en una tomba familiar ahir al cementiri de Lleida. - PAU PASCUAL PRAT
Visitants ahir al cementiri de la Seu d’Urgell. - C. SANS
Espai de dol perinatal al Palau d’Anglesola. El cementiri del Palau d’Anglesola va acollir ahir la inauguració de l’espai de dol gestacional, perinatal i neonatal, amb la presència de Montse Robles, presidenta de l’Associació Chisana. També es va fer una ofrena floral a les víctimes de totes les guerres i durant la jornada de Tots Sants també hi va haver música en directe. - AJUNTAMENT EL PALAU D’ANGLESOLA
Els amants de Bausen. A Bausen hi ha el cementiri més petit de l’Estat, amb una sola tomba. A començaments del segle XX, Sisco i Teresa van demanar permís eclesiàstic per casar-se però se’ls va denegar perquè eren familiars. Al morir Teresa, el capellà es va negar a enterrar-la al cementiri del poble perquè havia “viscut en pecat”. Els veïns en van construir un altre al mig del bosc. - MARTA LLUVICH/ACN
Els lleidatans es van desplaçar ahir als cementiris de les seues localitats per recordar els éssers estimats que ja no hi són, complint així la tradició de Tots Sants. A la capital del Segrià, el bon temps va respectar els ciutadans que van acudir al cementiri a visitar les tombes de familiars i amics i posar-los flors. També es van omplir de famílies els cementiris de l’Urgell i la Segarra. A Tàrrega, el consistori, com ja és habitual, va habilitar durant tot el matí un servei extraordinari gratuït del bus urbà per facilitar els desplaçaments al cementiri, situat a l’extrem est del nucli urbà. A Cervera, hi va haver actuacions dels alumnes del Conservatori i de l’Escola de Música i lectura de poemes a càrrec d’Isabel Valverde. També hi va haver trànsit de visitants al cementiri de la Seu d’Urgell, mentre que al de Golmés, es va poder gaudir de la música instrumental a càrrec del grup Quarma, i al Poal es va inaugurar un espai de dol perinatal. Altres municipis també van recordar els difunts amb diferents actes, com a Torrelameu, amb música durant tota la jornada i la missa cantada per la Coral El Roser.