Com treure diners del caixer amb el mòbil: guia pas a pas
Els terminals bancaris compatibles amb tecnologia contactless permeten operar amb targetes virtualitzades al telèfon a través del xip NFC
La tendència de prescindir de la cartera física continua creixent entre els espanyols. El motiu principal: l’smartphone ha substituït les targetes, no només per realitzar pagaments en establiments, sinó també per extreure efectiu en la majoria de caixers automàtics equipats amb tecnologia contactless. Aquest sistema permet interactuar amb els terminals bancaris de forma ràpida i segura utilitzant simplement el nostre dispositiu mòbil.
El procediment resulta tan intuïtiu com realitzar una compra amb el telèfon. Els caixers dotats de lectors NFC identifiquen automàticament les targetes virtualitzades al dispositiu mitjançant un xip de comunicació sense fil. En aproximar el mòbil al lector del terminal, el sistema reconeix la informació bancària com si es tractés d’una targeta física, permetent realitzar totes les operacions habituals sense necessitat d’introduir cap plàstic a la ranura.
Requisits per utilitzar aquest servei
Per poder aprofitar aquesta tecnologia es necessiten tres elements fonamentals. Primer, ser client d’una entitat bancària compatible amb el sistema. Actualment, els principals bancs espanyols com CaixaBank, Santander, BBVA, ING, Sabadell, Unicaja o Bankinter ofereixen aquesta possibilitat als seus usuaris. Segon, disposar d’un telèfon mòbil equipat amb tecnologia NFC, la mateixa que permet realitzar pagaments contactless en comerços. I tercer, tenir instal·lada una aplicació de pagament digital: Google Wallet per a dispositius Android o Apple Pay en el cas d'iPhone.
Com configurar les targetes virtuals
El procés de digitalització de les targetes varia lleugerament segons el sistema operatiu del dispositiu. A Android, mitjançant Google Wallet, cal obrir l’aplicació, prémer la icona "+" escanejar la targeta o introduir les seues dades manualment, i finalment acceptar els termes del banc seguint els passos de verificació corresponents.
Per a usuaris de iPhone, el procediment a través d’Apple Pay consisteix a accedir a l’app Wallet preinstal·lada, seleccionar "+Afegir targeta", escanejar la targeta física amb la càmera del telèfon, confirmar les dades incloent el codi de seguretat CVV, i acceptar les condicions establertes per l’entitat bancària.
Procés per retirar diners
Una vegada configurat el sistema, extreure efectiu resulta extremadament senzill. Només cal obrir l’aplicació de pagament corresponent, seleccionar la targeta que volem utilitzar per a l’operació i atansar el telèfon al símbol contactless del caixer, generalment ubicat al costat del teclat numèric. A partir d’aquell moment, el terminal operarà exactament igual que si haguéssim introduït una targeta física: podrem retirar efectiu, consultar moviments o realitzar qualsevol gestió habitual.
És important assenyalar que encara hi ha caixers sense aquesta tecnologia, especialment en zones rurals o menys transitades. Per a aquests casos, alguns bancs ofereixen solucions alternatives com la generació de codis QR des de les seues aplicacions oficials o l’enviament d’SMS amb codis temporals que permeten retirar diners sense necessitat de targeta física ni tecnologia NFC.
Entitats que faciliten l’operativa mòbil
La majoria de grans entitats financeres espanyoles ja han implementat aquesta funcionalitat a les seues xarxes de caixers automàtics. CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, ING i altres entitats permeten actualment retirar efectiu amb el mòbil. No obstant, és recomanable verificar prèviament si el terminal específic disposa de la icona contactless o consultar-ho a través del localitzador de caixers disponible en les aplicacions bancàries.
Els bancs digitals o de menor mida que manquen de xarxa pròpia de caixers solen establir convenis amb altres entitats perquè els seus clients puguin utilitzar terminals aliens sense restriccions ni comissions addicionals, mantenint totes les funcionalitats, inclosa la possibilitat d’extreure diners mitjançant el telèfon mòbil sense necessitat de portar a sobre la targeta física.