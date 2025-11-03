Els boscos de Lleida recuperen una bona producció de bolets, però amb diversitat reduïda
L'exposició anual de l'Institut d'Estudis Ilerdencs mostra unes 200 espècies recollides entre el Pirineu i el Solsonès, tot i la pèrdua espècies habituals de tardor
Els boscos lleidatans experimenten una notable recuperació en la producció micològica aquesta tardor de 2025, malgrat que la diversitat d'espècies s'ha vist afectada significativament. Segons ha informat Josep Labranya, expert de la Secció de Micologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), la temporada actual registra una menor presència d'espècies habituals com les russulals i diverses varietats de la família boletàcia, entre les quals destaca el cep, tradicionalment abundant en aquestes contrades.
La 35a edició de l'exposició de bolets de tardor, que romandrà oberta fins dimecres al pati de l'IEI, exhibeix una impressionant col·lecció de 200 espècies diferents recopilades el passat dissabte en diverses àrees forestals entre el Pirineu i la comarca del Solsonès.
Aquesta mostra anual, ja consolidada com una referència micològica a les terres de ponent, ofereix una panoràmica completa de la biodiversitat fúngica de la regió, tot i els canvis observats en la composició d'espècies respecte a temporades anteriors.