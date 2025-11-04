Dos detinguts per assaltar violentment a una dona gran al barri de la Mariola de Lleida
Tot i no aconseguir treure-li la bossa, la dona va haver d'anar a l'hospital per les lesions causades. Els investigats haurien intentat robar dins d'un cotxe aparcat per la zona el mateix dia
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes de 29 i 30 anys per, presumptament, haver intentat robar i haver produït lesions a una dona d'avançada edat al carrer la Corunya de Lleida, al barri de la Mariola.
L'agressió s'hauria produït el passat 16 d'octubre. Els dos homes van agafar la bossa d'una dona d'avançada edat, li van intentar estirar. La dona va caure a terra i la van arrossegar mentre intentava mantenir la bossa. D'aquesta manera, els lladres van acabar fugint sense poder-la robar, però la víctima va necessitar anar a l'hospital per les ferides que l'hi havien fet.
Després d'una investigació que va comptar amb una entrevista amb la víctima i amb una recopilació d'imatges de la zona, el dilluns els Mossos van acabar detenint als dos homes perquè la descripció coincidia plenament amb un altre robatori, el mateix dia, a dins d'un vehicle, pel qual ja els van detenir.
Els detinguts tenen antecedents i s'enfronten a una denúncia per delicte de robatori amb violència i lesions.