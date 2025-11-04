ITÀLIA
S’esfondra part d’una torre medieval a Roma
Rescaten un operari atrapat
La Torre dei Conti de Roma, aixecada al segle XIII per ordre del papa, va registrar ahir fins dos ensorraments parcials durant unes obres de remodelació, la qual cosa va provocar ferides a diversos treballadors, un dels quals va quedar sepultat sota la runa, d’on finalment va poder ser rescatat amb vida.
La torre, de gairebé 30 metres d’altura, està situada a prop del Colosseu i del Fòrum Romà i les autoritats van iniciar-hi a sobre un procés de reforma per potenciar-ne l’aprofitament turístic.
Així, diversos treballadors es trobaven sobre una bastida quan es va produir el primer dels ensorraments, mentre que el segon va tenir lloc en plenes operacions de rescat, amb efectius dels Bombers ja desplegats per atendre les primeres víctimes.
Erigida sobre les restes del Temple de la Pau, va ser ampliada el 1203 pel papa Innocenci III per a la seua família, els comtes de Segni, i revestida amb lloses de travertí procedents dels Fòrums Imperials. Originalment assolia entre 50 i 60 metres d’altura, però va ser reduïda pels terratrèmols que van afectar la ciutat entre els segles XIV i XVII.