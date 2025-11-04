GASTRONOMIA
El sabor de Lleida triomfa a Barcelona
Presentació de Gust de Lleida, amb prop d’una seixantena de productors i empreses lleidatanes, en el Gastronomic Forum. Conferència del cuiner Josep Lladonosa amb els germans Torres
Els productes lleidatans són molt presents en el Gastronomic Forum de Barcelona que ahir va obrir les portes al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. La jornada va comptar amb una conferència del cuiner d’Alguaire Josep Lladonosa amb els xefs Javier i Sergio Torres titulada De la cuina medieval catalana a l’alta cuina. En aquest acte, els germans Torres, acompanyats pel seu mestre, van recrear en directe plats de la cuina ancestral catalana de fa 700 anys.
Mentrestant, el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, va participar en la sessió dedicada al Gust de Lleida dins de l’espai Rebost de Catalunya, amb un acte institucional i un tast gastronòmic amb productes del territori. L’acte va servir per reafirmar els valors, la trajectòria i els objectius de futur d’aquesta marca agroalimentària que representa el conjunt del territori lleidatà, amb la participació de presidents de consells comarcals, representants de DOP i IGP i productors, entre d’altres. Segons Verdú, Gust de Lleida “és el reflex d’un territori que creu en si mateix, que treballa amb orgull i que comparteix el seu sabor amb el món”. Prop de 60 empreses i productors de les comarques lleidatanes són presents en el certamen per donar a conèixer vins, olis, formatges, embotits, dolços i elaboracions artesanes. El Rebost de Catalunya acollirà tastos i showcookings de productors lleidatans. Ahir es van degustar productes de Cal Sileta, Vinya Els Vilars i Fruita Blanch mentre que avui serà el torn de Blauver Espirulina i Herbes Aromàtiques de la Segarra, i dimecres, de Foment Agrícola de les Garrigues, Agrària Vallbona de les Monges i Gelicios. També va visitar les empreses lleidatanes el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, que va destacar “l’esforç constant del nostre sector agroalimentari per innovar i oferir productes de qualitat”.