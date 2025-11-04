MÚSICA
Una lleidatana balla amb Lady Gaga: “em va presentar al públic i després la vaig conèixer al seu camerino”
La jove Laia Sallan, artista drag coneguda com a Cherry Bish, va compartir escenari amb l’estrella en el seu tercer concert al Sant Jordi
Tocar el cel amb les mans és el que va experimentar la jove lleidatana Laia Sallan Trepat, artista drag coneguda com a Cherry Bish, al tenir l’oportunitat de compartir escenari amb la Lady Gaga en persona en el seu tercer concert al Palau Sant Jordi de Barcelona divendres passat. La nit anterior, es va celebrar una festa privada a la sala La Paloma en la qual hi va haver un concurs de ball a ritme de The Dead Dance, de l’últim àlbum de l’estrella nord-americana. “Em van convidar perquè en soc súper fan i com a artista drag em caracteritzo com ella moltes vegades”, va explicar ahir a SEGRE.
Hi havia rumors que Lady Gaga estaria present en l’esdeveniment i així va ser. “A l’escenari jo em vaig posar davant, per tenir contacte visual amb ella. La coreografia me la sabia molt bé i vaig ser finalista amb un noi de Madrid. No sabíem quin seria el premi, només ens deien que era una cosa molt especial”, va afegir. I ho va ser! Tots dos van ser convidats a ballar en el concert de la nit de Halloween al Sant Jordi en el marc de la gira The Mayhem Ball.
“El seu equip va fer que ens sentíssim molt còmodes. Ens van maquillar i ens van pentinar i vam assjar la coreografia, que van adaptar perquè nosaltres tinguéssim protagonisme”, va assegurar. La lleidatana va actuar just darrere de l’artista. “Sabia que era una cosa que no es repetiria i volia disfrutar el moment. És un record que tindré per sempre”, va remarcar. “A l’acabar ens va presentar al públic amb els nostres noms, va ser un moment molt bonic”, diu.
Una vegada acabada l’actuació, els dos joves van poder seguir el concert des de la zona vip. Pensaven que la nit no podria millorar, però estaven equivocats, ja que van poder conèixer la cantant al seu camerino. “Era com me la imaginava. Una persona molt amable i atenta. Sempre em quedarà aquesta conversa tan bonica que vam tenir.”
Fitxa personal de Laia Sallan Trepat
Aquesta jove lleidatana va estudiar Biotecnologia a Lleida i un màster de Dermofarmàcia i Cosmètica a Barcelona, ciutat en la qual viu actualment. Treballa com a directora tècnica en una empresa d’ingredients cosmètics, amb la qual ara està en una fira a Bangkok. Ha fet molts xous, sobretot interpretant cançons de Lady Gaga, i va confiar que “me’n surtin molts més perquè m’encanta”. Després de poder conèixer la seua ídol en persona, va assegurar que la cantant “és un referent en el qual m’he inspirat i m’ha ajudat a expressar- me com a artista drag. Crec que tot m’ha portat fins a poder estar amb ella a sobre de l’escenari”.