La CHE alerta de possibles crescudes en barrancs i rius menors a Lleida entre la matinada i dijous al matí
L’Aemet avisa de pluges intenses de fins 40 litres per metre quadrat
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha alertat que, davant dels avisos taronges de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per pluges intenses de fins 40 litres per metre quadrat en una hora, es poden produir crescudes en barrancs i cursos menors entre aquesta matinada i dijous al matí a les províncies de Tarragona, Lleida i Osca. També hi ha avisos grocs per precipitacions de fins a 20 litres a les províncies de Saragossa, Terol i Castelló.
No obstant, l’organisme regulador ha recordat que els nivells d’avís d’Aemet podrien evolucionar al llarg de l’episodi.