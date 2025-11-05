Els joves s'inicien en el consum d'alcohol als 13,9 anys i un de cada dos d'entre 14 i 18 anys n'ha begut l'últim mes
Els catalans són els que comencen més tard a fumar tabac i cànnabis, als 14,5 i als 15 anys, respectivament
Els joves catalans s'inicien en el consum d'alcohol, de mitjana, als 13,9 anys i un de cada dos d'entre 14 i 18 anys n'ha begut l'últim mes. Així ho indica l'enquesta ESTUDES 2025 presentada pel Ministeri de Sanitat i que ha enquestat 2.690 estudiants d'entre 14 i 18 anys a Catalunya. Segons les dades, un 73,1% dels joves catalans ha provat algun cop l'alcohol i el 51,3% n'ha begut l'últim mes. El consum és més alt entre les noies (73,9%) que els nois (72,4%). D'altra banda, un 41,5% s'ha emborratxat algun cop i un 17,4% ho ha fet en el darrer mes. Mentre que l'edat d'inici en el consum d'alcohol (13,9) és la mateixa que la mitjana espanyola, els catalans són els que s'inicien més tard en el consum de tabac (14,5 anys) i cànnabis (15).
Pel que fa al tabac, un 26,7 % l'ha provat algun cop a la vida (per sota de la mitjana estatal del 27,3%) i un 21,1% ha fumat en els darrers 12 mesos. El consum de tabac és més alt entre les noies (28,8%) que entre els nois (24,6%). També es veu en les dades que mentre el consum de tabac és més baix, té més pes el consum de cigarrets electrònics, amb un 46,9% dels joves que n'ha consumit algun cop i un 38% en els últims 12 mesos.
Pel que fa al cànnabis, un 22,2% dels joves l'ha provat (per sobre de la mitjana estatal del 21%) i un 16,2% n'ha consumit en els darrers 12 mesos. A diferència de l'alcohol i el tabac, el consum de marihuana és més alt entre els nois (23,2%) que entre les noies (21,2%).
L'alcohol, el consum més prevalent
D'acord amb les conclusions de l'informe amb les dades a tot l'Estat i basant-se en les 35.256 entrevistes fetes a estudiants d'Ensenyaments Secundaris amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, la substància amb major prevalença de consum és l'alcohol. En aquest sentit, gairebé tres quartes parts (73,9%) afirmen haver consumit aquesta droga alguna vegada a la vida, valor que suposa un descens de dos punts percentuals respecte a la dada del 2023 (75,9%).
En segona posició es troba el tabac, la prevalença de consum del qual continua descendint entre els estudiants, aconseguint així les dades més baixes de tota la sèrie històrica. En aquest sentit, respecte al 2023, hi ha un descens de 6,1 punts percentuals quan es fa referència al consum alguna vegada a la vida, de 6,5 punts quan se circumscriu a l'últim any i de 5,5 punts en el tram dels últims 30 dies.
La tercera droga més consumida entre els estudiants d'Ensenyaments Secundaris, i la primera de les substàncies de caràcter il·legal, és el cànnabis. El 21% dels joves admeten haver consumit cànnabis en alguna ocasió, la qual cosa suposa una baixada de 5,9 punts percentuals respecte a l'anterior mesurament. Per la seva banda, quan el tram de consum s'acota als últims 12 mesos, la prevalença registrada és del 15,5% (21,8% el 2023), i de l'11,6% si es contemplen els 30 dies previs a la realització de l'enquesta (15,6% el 2023). Aquestes dades consoliden la tendència a la baixada en el consum d'aquesta substància i suposen un nou límit històric.
Per la seva banda, els hipnosedants (tranquil·litzants/somnifers) amb o sense recepta continuen sent la quarta substància psicoactiva de major prevalença de consum. En aquesta línia, el 17,9% dels estudiants declaren haver pres aquesta droga en alguna ocasió; mentre que en àmbits de temps més propers (últim any i mes), els percentatges baixen al 13,1% i 7,8% respectivament.
Quant al consum d'èxtasi, aquest perd força en tots els trams temporals. Així, el 2,4% dels estudiants admet haver-lo consumit alguna vegada. Per la seva banda, el consum de cocaïna s'estanca i repeteix la mateixa prevalença del 2023 quant al consum en alguna ocasió (2,9%).