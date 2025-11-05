SUCCESSOS
Incendi al restaurant dels germans Roca a Vilablareix
La cúpula de fusta d’enormes dimensions que presideix el restaurant d’esdeveniments dels germans Roca, el Mas Marroch, a Vilablareix, es va cremar del tot en un incendi que es va declarar la matinada de dilluns a dimarts, sense que es produïssin ferits.
Segons els Bombers de la Generalitat, l’avís del sinistre es va rebre a les 4.33 hores. La cúpula de fusta, una estructura de més de vint metres de diàmetre i deu d’altura, es va cremar completament i el treball dels efectius es va centrar a protegir l’edifici annex, la masia gòtica del segle XV que dona nom al restaurant. El foc es va donar per estabilitzat a les 7.00 hores i les causes s’investiguen actualment.
Un dels tres germans Roca, Josep, sommelier del Celler de Can Roca, el restaurant de la família reconegut amb tres estrelles Michelin, va llançar un missatge positiu després del que havia ocorregut: “El foc i el fum com a punt de partida de la creació. Recuperar, reconduir, refer”, mentre que va mostrar “alleujament” al no haver-hi desgràcies humanes.