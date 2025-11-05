RECONEIXEMENTS
Premi a la solidaritat lleidatana
Enric Segarra rep el guardó de Filantropia de CaixaBank Banca Privada per la seua col·laboració amb Mans Unides. Amb dotze projectes d’educació, sanitat i empoderament a l’Àfrica
El lleidatà Enric Segarra Bosch, de Bellpuig, va ser guardonat ahir en la vuitena edició dels Premis de Filantropia de CaixaBank Banca Privada, que reconeixen projectes que destaquen pel seu compromís i solidaritat i generen un impacte positiu en la comunitat. És el segon any que el guardó de l’àmbit de Catalunya recau en les comarques lleidatanes, ja que en edició del 2024 va ser premiada l’Associació Ilerkan de Lleida. En aquest sentit, Josep Maria González, director territorial a Catalunya en CaixaBank, va explicar a SEGRE que els premis “volen reconèixer iniciatives que ajudin a tenir una societat millor”. Així mateix, va afegir que “tenim molts clients que, de forma discreta, estan fent projectes socials i amb aquests reconeixements també ajudem que puguin comptar amb més col·laboració”.
Segarra, fundador de l’empresa Sistemes Electrònics Progrés, es va jubilar el gener del 2014. No es va quedar de braços plegats i va iniciar diverses accions solidàries. Primer publicant a la revista local El Pregoner d’Urgell i després amb el blog lasolidaritatunbonremei.com. “Al jubilar-me vaig pensar que, com que havia rebut tant, volia tornar una part”, conta, i després de fer divulgació d’actes de bondat pretenia portar a terme les seues pròpies iniciatives en aquest àmbit. Es va decantar per col·laborar amb Mans Unides i el 2015 va iniciar el seu primer projecte per construir un institut a Katanga, a la República Democràtica del Congo. “Vam iniciar el centre amb catorze aules i costava trobar professors, de forma que vam iniciar accions per millorar la seua qualitat de vida com la construcció de pous o una banca per accedir a préstecs sense interessos”, explica. Ara, remarca amb orgull, aquest institut és un de referència a la zona. “Són projectes que tenen continuïtat i que creixen, que és el que a mi m’interessa”, subratlla. Des d’aleshores ja són dotze iniciatives dedicades a l’educació, la salut i l’empoderament de les dones. Els últims, precisament, estan destinats a mares vulnerables a qui ensenyen un ofici i les ajuden a tirar endavant pels seus propis mitjans a Tanzània.
Sobre el Premi de Filantropia, assegura que és “fabulós” i “és bo per a la causa” al contribuir a la difusió d’exemples de bondat. “Ho veig com a impuls per continuar perquè encara podem fer més. Hi ha moltes necessitats, tot no ho resoldrem, però només que ajudis una persona, ja li has salvat la vida”, afirma.
La implicació de Segarra ha mobilitzat fins i tot les seues filles, que contribueixen en els projectes. En aquesta edició s’han premiat onze iniciatives, una per cada direcció territorial de l’entitat, que rebran 5.000 euros cada una.