El filòsof i escriptor Ramon Alcoberro debat sobre IA i 'La República' a l'IES Manuel de Montsuar
El reconegut filòsof i escriptor Ramon Alcoberro va protagonitzar aquest dijous a les instal·lacions de l'IES Manuel de Montsuar de Lleida una xerrada-debat sobre la influència del pensament platònic en l'era digital. L'esdeveniment, coorganitzat per l'IES Manuel de Montsuar i l'IES Màrius Torres, va centrar-se en la qüestió de si un Estat governat per intel·ligència artificial podria encaixar amb l'ideal de República descrit per Plató, generant un ric intercanvi d'idees entre els assistents.
Alcoberro i Pericay, nascut a Pals l'any 1957 i doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, compta amb una dilatada trajectòria com a docent d'ètica a la Universitat de Girona i consultor a la UOC. Durant la seva intervenció, el filòsof va explorar la concepció platònica de l'"Estat ideal" i va establir paral·lelismes amb els reptes que planteja l'avenç de la intel·ligència artificial en l'actualitat.
La xerrada va aprofundir en diversos aspectes clau de la relació entre filosofia clàssica i tecnologia moderna. El concepte platònic d'un govern dels més savis va ser contraposat amb la possibilitat que algorismes d'IA prenguin decisions en nom dels ciutadans. Alcoberro va plantejar la provocadora pregunta de si els humans podrien ser "feliços perquè els regeix el més savi" —evocant l'"arquitecte" platònic— però a costa de renunciar a la seva autonomia personal.
Els dilemes ètics de la governança algorítmica
Entre els temes abordats durant la sessió, va destacar l'anàlisi sobre com un sistema basat en IA podria maximitzar l'eficiència en la gestió pública, però també qüestionar principis fonamentals de llibertat individual i participació democràtica. Els estudiants van tenir l'oportunitat d'explorar qüestions essencials sobre la relació entre tecnologia, ètica i governança en el context actual, on els sistemes d'intel·ligència artificial ja formen part integral de nombrosos àmbits de la vida quotidiana.
Aquest tipus d'iniciatives educatives representen una valuosa contribució al desenvolupament del pensament crític entre l'alumnat. En un entorn caracteritzat per la sobreinformació i l'omnipresència de les xarxes socials, aquestes xerrades ofereixen eines intel·lectuals per navegar complexos debats contemporanis sobre la intersecció entre filosofia política, ètica i avenços tecnològics.