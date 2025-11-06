Pluja i neu al Pirineu: la previsió del temps d'aquest cap de setmana a Lleida
Divendres i dissabte inestables, però el diumenge el temps serà assolellat amb alguna boira pel matí
El temps al Pirineu de Lleida canviarà significativament aquest cap de setmana amb l'arribada d'un front que provocarà pluges i nevades. Les prediccions meteorològiques per aquests primers dies de novembre mostren un panorama variable que començarà amb precipitacions i acabarà amb una millora general de les condicions atmosfèriques.
Divendres amb núvols
La jornada de divendres es caracteritzarà per un augment progressiu de la nuvolositat durant el dia, especialment a mesura que avancin les hores. Cap al final del dia, un front atmosfèric entrarà per l'oest de la província, portant possibilitat de pluges a diverses zones de Lleida. Pel que fa a les temperatures, les màximes es mantindran sense grans canvis, mentre que les mínimes experimentaran un lleuger descens.
Precipitacions i neu al Pirineu dissabte
De cara a dissabte, les precipitacions podrien afectar molts punts de Lleida durant el matí, però a mesura que avanci la jornada, quedarien concentrades principalment a la zona del Pirineu. La cota de neu se situarà entre els 1.700 i els 1.900 metres d'altitud. Les temperatures, tant màximes com mínimes, no presentaran variacions importants. El vent bufarà de component oest amb ratxes que podrien assolir intensitat moderada.
Retorn de l'estabilitat diumenge
El panorama canviarà completament per a diumenge, quan predominarà el temps estable i assolellat a la major part de la província. Tot i això, a les primeres hores del dia podrien aparèixer alguns núvols baixos i boires matinals a la plana de Lleida que es dissiparan amb l'avanç del dia. Les temperatures màximes es mantindran sense grans canvis, però les mínimes baixaran, provocant gelades febles a la zona del Pirineu. El vent serà fluix de component oest, contribuint a la sensació de bon temps generalitzat que tancarà aquest cap de setmana.