Juneda debat avui la relació entre el periodisme i la IA
Dins el cicle Trobades al CAMP 2025. Visions del futur proper
El Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) acull aquest divendres a la tarda la trobada Premsa i IA, dins el cicle Trobades al CAMP 2025. Visions del futur proper, coordinat per Joan Martí Jovell.
Hi participaran Anna Sàez, periodista i directora de SEGRE, i Joan Teixidó, gestor de l'ecosistema digital de SEGRE i professor. La sessió serà presentada per Anna Berent.
La trobada abordarà els reptes i les transformacions que la intel·ligència artificial està introduint en el periodisme i la comunicació, tot obrint debat sobre el paper de la tecnologia en la construcció de la informació.