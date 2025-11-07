SALUT
Més de 535.000 euros a investigacions lleidatanes
L’última edició de La Marató de 3Cat va recaptar 10 milions d’euros que permetran finançar 36 projectes d’investigació liderats per 60 equips d’experts en malalties respiratòries.
En el cas de l’IRBLleida, s’han destinat fons a tres projectes amb un total de 535.454 euros. Concretament, l’estudi del doctor David Gonzalo Calvo sobre el diagnòstic precoç de l’aspergil·losi pulmonar invasiva rebrà 199.413 euros.
Així mateix, el programa destina 138.457 euros a investigar el cost-efectivitat de la implementació d’un programa de cribratge del càncer de pulmó, a càrrec de la doctora Jessica González Gutiérrez.
Finalment, la investigació sobre estratègies terapèutiques per a l’apnea obstructiva del son en gent gran amb sobrepès o obesitat, liderada pel doctor Adriano Targa Dias Santos, rebrà un finançament de 197.584 euros.