Donant-ho tot pel Gran Recapte

La 17a edició de la iniciativa solidària del Banc dels Aliments va arrancar ahir a les comarques lleidatanes amb 1.100 voluntaris. La campanya continua avui en uns 230 punts habilitats

Voluntàries del Banc dels Aliments rebent una donació d’aliments en un supermercat de Lleida. - LAIA PEDRÓS

La 17a edició del Gran Recapte, organitzada per la Fundació Banc dels Aliments, va arrancar ahir a la demarcació de Lleida amb la col·laboració de 1.100 voluntaris, que recolliran fins avui productes en 230 punts habilitats, 62 a la capital del Segrià. La directora del Banc dels Aliments de Lleida, Teresa Farré, va explicar que “als supermercats hem vist un ambient festiu i de col·laboració” i va agrair “les escoles i entitats que han participat en aquesta primera jornada de la iniciativa”. Identificats amb una armilla blava, els voluntaris atenen els clients dels comerços, animen a participar en la campanya i informen sobre la situació de precarietat alimentària a Catalunya.

En el cas de Tàrrega, sis supermercats (dos Caprabo, BonPreu/Esclat, Plusfresc, Bon-Àrea i Condis) participen ahir i avui en el Gran Recapte dels Aliments.

La campanya a la capital de l’Urgell està coordinada pel Magatzem d’Aliments Solidaris (MAS). Entre els voluntaris hi ha alumnes de l’institut Alfons Costafreda, el PTT i l’UEC així com dels escoltes, Quàlia, el Servei de Rehabilitació Comunitària, L’Olivera, Agbar i l’associació de dones Esclat de Castellserà.

Com està passant en aquesta edició a nivell de Catalunya, algunes franges horàries no es van aconseguir omplir amb voluntaris i, en casos puntuals, l’ajuntament i Cartaes, entitat gestora del MAS, van aportar part del seu personal per poder cobrir cada torn a tots els punts de recollida.

La campanya, sota el lema Ho donem tot, continua avui des de les 10.00 fins a les 21.00, hora en què tanquen la majoria de supermercats.

