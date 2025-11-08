VOLUNTARIAT
Donant-ho tot pel Gran Recapte
La 17a edició de la iniciativa solidària del Banc dels Aliments va arrancar ahir a les comarques lleidatanes amb 1.100 voluntaris. La campanya continua avui en uns 230 punts habilitats
La 17a edició del Gran Recapte, organitzada per la Fundació Banc dels Aliments, va arrancar ahir a la demarcació de Lleida amb la col·laboració de 1.100 voluntaris, que recolliran fins avui productes en 230 punts habilitats, 62 a la capital del Segrià. La directora del Banc dels Aliments de Lleida, Teresa Farré, va explicar que “als supermercats hem vist un ambient festiu i de col·laboració” i va agrair “les escoles i entitats que han participat en aquesta primera jornada de la iniciativa”. Identificats amb una armilla blava, els voluntaris atenen els clients dels comerços, animen a participar en la campanya i informen sobre la situació de precarietat alimentària a Catalunya.
En el cas de Tàrrega, sis supermercats (dos Caprabo, BonPreu/Esclat, Plusfresc, Bon-Àrea i Condis) participen ahir i avui en el Gran Recapte dels Aliments.
La campanya a la capital de l’Urgell està coordinada pel Magatzem d’Aliments Solidaris (MAS). Entre els voluntaris hi ha alumnes de l’institut Alfons Costafreda, el PTT i l’UEC així com dels escoltes, Quàlia, el Servei de Rehabilitació Comunitària, L’Olivera, Agbar i l’associació de dones Esclat de Castellserà.
Com està passant en aquesta edició a nivell de Catalunya, algunes franges horàries no es van aconseguir omplir amb voluntaris i, en casos puntuals, l’ajuntament i Cartaes, entitat gestora del MAS, van aportar part del seu personal per poder cobrir cada torn a tots els punts de recollida.
La campanya, sota el lema Ho donem tot, continua avui des de les 10.00 fins a les 21.00, hora en què tanquen la majoria de supermercats.