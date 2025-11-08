SALONS
Elvis i el Dia D se citen a la Fira de Lleida
Els certàmens LleidAntic, LleidaRetro, Trobada del Disc i Mini ExpoTren omplen el pavelló 4 de relíquies i peces de col·leccionisme || Amb 45 estands que estaran oberts fins aquesta tarda
Què tenen en comú el desembarcament de Normandia (Dia D, el 6 de juliol dce 1944), Elvis Presley, l’estació de trens de Cervera i els bombers de Barcelona? Tots són presents aquest cap de setmana en la Fira de Lleida als salons de LleidAntic, LleidaRetro, Trobada del Disc i Mini ExpoTren. Un conglomerat firal que serà obert fins demà a la tarda al que han acudit 45 expositors per vendre o exposar les seues col·leccions i que és un paradís per als amants de les relíquies.
Tot just entrar al recinte hi ha un hospital de campanya de la Segunda Guerra Mundial muntat per l’associació Lleida Paratroops. “Recreem la unitat americana 101 de paracaigudistes i hem portat una moto amb què es llançaven els soldats sobre territori enemic, un camió que va participar en el desembarcament de Normandia, un Jeep de 1942 així com els baguls que tenia cada soldat per als seus estris personals”, explica Joan Guerrero, president de l’entitat.
Un altre dels reclams més cridaners d’aquest tricertamen són les relíquies del galerista Adrià Codina, entre les quals destaca una col·lecció de fotografies d’Elvis Presley i una d’elles està firmada per l’icònic cantant. “Són dels autografs més demandats que hi ha al món de la música juntament amb els Beatles”, explica Codina. D’altra banda, l’Ateneu Popular de Ponent ha portat a Mini ExpoTren una maqueta de 70 metres de via que recrea estacions com la de Cervera o Tremp. “És un dels reclams de la fira i sempre captem algun soci”, assegura Jordi Castells, membre de l’Ateneu. Però el que ocupa més espai són els vehicles, on hi ha des de cotxes de ral·li i d’ambaixadors a un camió dels bombers de Barcelona de l’any 48. “Hem hagut de llogar una gòndola per portar-lo”, diu Maria Jesús Freixa, tresorera del Club de Vehicles Històrics de Lleida.