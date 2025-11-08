PROJECTES
Trobades a taula
Més de 80 persones grans es reuneixen en un dinar de germanor al Sícoris. El projecte La Xiqueta impulsa també tallers d’estimulació cognitiva
El restaurant Lo Caragol ubicat al Sícoris Club de Lleida va acollir ahir la quarta edició del dinar de germandor de persones grans impulsat pel projecte La Xiqueta. Més de 80 comensals procedents d’Alpicat, Agramunt, Alguaire, la Portella, Corbins i altres municipis de la demarcació per compartir anècdotes en un dinar organitzat per Laura Reullí, fundadora de la iniciativa La Xiqueta.
L’objectiu del dinar, afirma, és “reunir gent d’edats similars que segurament no haurien coincidit en un altre lloc perquè facin vida social i passin una estona agradable”. La reunió d’ahir va ser plena de sorpreses: hi va haver sortejos, manualitats i actuacions, com la del cantant Christian Modol, que va delectar els convidats amb un concert durant la sobretaula que va acabar desencadenant un ball conjunt.
Trobada anterior a La Mina
Al juny ja s’havia celebrat un altre dinar al restaurant La Mina que també va ser un èxit rotund, reunint uns 90 comensals. Laura Reullí subratlla que “aquests encontres s’agafen cada vegada amb més ganes i es crea un ambient fantàstic”.
Paral·lelament, fa anys que Reullí organitza tallers setmanals d’estimulació neurocognitiva amb Càritas. A aquestes sessions per a persones de la tercera edat es pot inscriure qualsevol que tingui més de 60 anys. L’oferta és variada: ioga, gimnàstica, tallers d’escacs, de manualitats i d’estimulació, entre altres activitats pensades per treballar cos i ment. Tenen com a escenari diferents espais i locals de la capital, com l’església de Santa Teresita o la de Sant Pau, al barri de la Mariola.
Tota la informació sobre les activitats i reunions que organitza La Xiqueta es pot trobar a la pàgina d’Instagram @la__xiqueta, on també està disponible el telèfon de contacte. A més, existeix un grup de WhatsApp per estar al dia de les noves iniciatives socials.