El “voice hacking”: la nova amenaça que imita la teua veu per estafar-te
El voice hacking o clonació de veu s’ha convertit en una de les tècniques més preocupants del crim cibernètic actual. Els delinqüents utilitzen intel·ligència artificial per replicar veus humanes amb gran realisme, creant missatges o trucades falses que semblen autèntics a fi d’obtenir informació confidencial, diners o accés a dispositius connectats.
Aquest tipus de frau pot adoptar diferents formes. Entre elles, el vishing, que consisteix en trucades en les que els estafadors es fan passar per representants d’entitats bancàries o institucions oficials; la suplantació d’identitat per veu, on s’utilitza una veu clonada per enganyar a familiars o fets servir; i els atacs a assistents de veu o dispositius IoT, capaços d’executar comandos no autoritzats o vulnerar la seguretat de casa.
Casos recents demostren l’abast d’aquesta amenaça. El 2023, la nord-americana Jennifer DeStefano va rebre una trucada en la qual la veu clonada de la seua filla li demanava ajuda després d’un fals segrest. També s’han registrat estafes a empreses, com la d’una companyia britànica que va perdre més de 220.000 euros per una ordre falsa emesa amb la veu del seu CEO.
Els riscos van des del robatori d’identitat i la pèrdua de diners, fins el danyar la reputació personal o professional.
Per protegir-se, experts de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) recomanen desconfiar de trucades sospitoses, contrastar la informació abans d’actuar, canviar contrasenyes amb freqüència, configurar l’autenticació de veu als dispositius, evitar utilitzar assistents en públic i mantenir tots els sistemes actualitzats.