Iza, Mohamed, Houda i Olivia, voluntaris del Banc d'Aliments a Tàrrega: "Ens suposa un gran aprenentatge"
Els quatre alumnes, de l'institut Alfons Costafreda de Tàrrega, hi van participar com a voluntaris per primera vegada
L'Iza, el Mohamed, la Houda i l'Olivia, quatre alumnes de l’institut Alfons Costafreda de Tàrrega, van participar divendres en el Gran Recapte dels Aliments com a voluntaris per primera vegada. Van explicar que “el voluntariat és com una nova assignatura obligatòria i aprofitem al màxim qualsevol activitat per completar les hores”.
Malgrat això, van reconèixer que “poder ser voluntari del Gran Recapte és una cosa important que ens suposa un gran aprenentatge, alhora que contribuïm a ajudar persones”. En aquesta ocasió, les seves funcions es van centrar a informar i convidar els clients a participar explicant els productes alimentaris i d’higiene més necessaris aquest any i a distribuir les aportacions donades en diferents caixes.