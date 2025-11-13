ASTRONOMIA
Observen una aurora boreal des del Montsec i Vallter
Es preveia que ahir a la nit es repetís amb més intensitat
Una aurora boreal es va poder observar ahir a la matinada des de diferents llocs de Catalunya i la previsió era que es repetís de nou ahir a la nit amb més intensitat. El fenomen es deu a una intensa erupció solar que va alliberar partícules que interactuen amb l’atmosfera terrestre. Allà s’activen elements químics i emeten llum de diferents coloracions. El director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, va recordar que des del maig del 2024 s’han pogut veure aurores boreals perquè ens trobem en un cicle de màxima activitat solar.
La d’ahir es va poder veure des del PAM o l’estació de FGC Vallter, i es va apreciar en l’horitzó una coloració violeta i lila, amb tons rosats en algun moment. Segons Ribas, la previsió era que es poguessin tornar a apreciar ahir a la nit, ja que la zona del Sol on hi va haver l’erupció era activa, però tot depenia que hi hagués núvols o no.
Una tempesta solar severa, segons l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels EUA, va colpejar el camp magnètic de la Terra, per la qual cosa hi va haver notificacions als operadors d’infraestructures crítiques. La NASA va ajornar el llançament de la missió Escapade, que estudiarà la interacció entre el vent solar i el camp magnètic de Mart, per l’“alta activitat solar”.