IGUALTAT
Silenci contra la violència masclista
Instal·lació participativa a Tàrrega amb els noms de les 1.483 víctimes registrades a l’Estat des del 2003. En el marc del 25-N i amb l’ajuda de 300 estudiants per denunciar aquesta xacra
Una impactant instal·lació lluu des d’ahir a la plaça Major de Tàrrega per recordar les 1.483 víctimes de violència masclista registrades a l’Estat espanyol des del 2003, any en què es van començar a registrar dades. Es tracta d’un muntatge en què han participat més de 300 alumnes de cinc centres educatius de la ciutat que ha dissenyat l’escenògraf Llorenç Corbella (Passerell) i que forma part dels actes organitzats per la regidoria de Feminismes en el marc del 25-N.
La instal·lació, que es va muntar entre dimarts i ahir, porta el títol de Silenci i compta amb tanques d’obra en les quals estan penjats el 1.483 cartells amb el nom i l’edat de cada víctima, acompanyats d’un penjador. Corbella va explicar que ha volgut “retre un homenatge a les víctimes de violència masclista i, alhora, fer una crida perquè això no continuï passant. Artísticament, s’ha visibilitzat amb unes tanques d’obra, que representen una societat en construcció; uns papers de colors cridaners, per llançar el crit d’alerta, i uns penjadors buits, que simbolitzen l’absència de les víctimes.”
Per la seua part, la regidora de Feminismes, Alba Castellana, va voler agrair “la implicació dels centres educatius en aquesta acció per no oblidar totes aquelles persones que han patit violència masclista, una xacra de la nostra societat. Volem conscienciar els joves perquè lluitin i trenquin tots aquells silencis que permeten que la xifra de víctimes augmenti cada dia”.
El muntatge, en el qual van participar alumnes de les escoles Jacint Verdaguer, Vedruna, Alba, el Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental i la Unitat d’Escolarització Compartida, també serà visible als comerços de la ciutat a través dels cartells de la campanya Trenquem el silenci.
Tàrrega organitza potents campanyes de sensibilització contra la violència masclista des del 2014, un any després de l’assassinat de l’Alba, una noia de 14 anys que va ser apunyalada pel seu exnòvio de 18.
Dones migrades, al Memorial Hortènsia Alonso
La XIV edició del Memorial Hortènsia Alonso tindrà lloc el dimecres 26 de novembre a l’auditori de l’Edifici Transfronterer de la Universitat de Lleida (campus Cappont) i girarà entorn de la violència masclista que pateixen les dones migrades. “Volem donar veu a un col·lectiu especialment vulnerable, ja que a part de patir violència física i psicològica, se’ls nega l’accés a la paraula, l’educació i els drets humans”, va assegurar ahir la quarta tinenta d’alcalde i responsable de Polítiques Feministes de la Paeria, Carme Valls, i va remarcar que “la lluita feminista és la lluita pels drets humans de tothom”.
La UE examinarà les fallades als braçalets antimaltractament
La Comissió Europea està al corrent de les fallades als braçalets telemàtics per a la protecció de les víctimes de violència de gènere a Espanya i examinarà la situació, ja que de la bona execució del projecte depenen part dels fons de recuperació anticrisi de la UE que Espanya podria sol·licitar quan reclami el vuitè pagament previst en el seu pla nacional. Per la seua part, fonts del ministeri d’Igualtat van assegurar que el departament que dirigeix Ana Redondo no ha rebut “cap notificació o petició d’informe” relativa al possible inici d’actuacions d’inspecció per part de la Fiscalia Europea en relació amb el contracte dels dispositius telemàtics.