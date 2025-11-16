MÚSICA
La banda Pixie Dixie i Jessica Abu porten a Pardinyes el ritme del jazz
La música de la formació lleidatana Pixie Dixie al costat de la cantant Jessica Abu van portar ahir l’energia del jazz tradicional de Nova Orleans al mercat de Pardinyes de Lleida, en el marc del Festival Jazztardor. Van oferir un espectacle vibrant i festiu, durant el qual també van interactuar amb el públic. A la nit, estava previst que el Joan Monné Quartet presentés l’àlbum New Bottles, Old Wine al Cafè del Teatre.