JORNADES
Mitjans locals, antídot contra la desinformació
Entitats de comunicació de tot l’Estat s’han adherit al manifest contra la desinformació i els discursos d’odi promogut per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la qual forma part el grup SEGRE, que reinvindica la premsa comarcal i local com el millor antídot contra aquestes pràctiques.
Divendres es va celebrar a Barcelona el XII Dia de la Premsa Comarcal amb la participació de més de 150 professionals. En concret, el director d’Innovació i Tecnologia de SEGRE, i també vicepresident de l’ACPC, Ferran Perdrix, va remarcar durant la seua ponència la necessitat d’impulsar coordinar campanyes entre el mitjà digital i en paper. Per la seua part, Joan Teixidó, responsable de l’ecosistema digital de SEGRE, va compartir l’experiència d’haver implementat la intel·ligència artificial a la redacció del rotatiu.