SANITAT
Petits herois prematurs: Aproximadament 7 de cada 100 nadons naixen abans de temps a Lleida
Desenes de famílies van participar en un esmorzar per celebrar l’efemèride del Dia Mundial de la Prematuritat.
Prop de cinquanta nens i nenes prematurs nascuts a l’Hospital Arnau de Vilanova van tornar ahir al centre hospitalari amb les seues famílies per celebrar el Dia Mundial de la Prematuritat. La jornada va incloure un esmorzar seguit d’activitats i jocs per als més petits, com un contacontes i manualitats simbòliques pensades per commemorar aquest dia. El cap del servei de Pediatria de l’Arnau, Eduard Solé, va destacar la necessitat de visibilitzar els parts prematurs, que representen prop del 7% del total de naixements a Lleida: “Aquest dia és fonamental per donar a conèixer aquests nadons que arriben abans de temps i que requereixen més cures i recursos.” Va recordar que molts d’aquests nens han de completar fora de l’úter part del desenvolupament que correspondria al final de la gestació: “Necessiten incubadores, en ocasions assistència respiratòria i una atenció molt intensiva.” “Hem tingut nens prematurs ingressats durant més de dos mesos”, va comentar. També va subratllar els avenços aconseguits: “Avui dia, nadons de 23 setmanes poden tirar endavant, però fa una dècada això era impensable.” Solé va remarcar la importància del paper de les famílies durant tot el procés de recuperació dels prematurs a l’hospital: “A l’Arnau comptem amb una unitat que es va inaugurar el 2022 i que és de les poques que existeixen a l’Estat. Permet la implicació dels pares i la seua participació directa en la cura dels fills durant l’ingrés.” Silvia, infermera de la unitat de nounats, va afegir que “la clau de l’èxit és la presència de les famílies en les cures diàries, encara que a ells tampoc els resulti fàcil”. També va comentar que el suport emocional per part de l’equip de professionals és fonamental: “Creem un vincle molt fort amb les famílies que avui es pot veure.”
Entre els assistents hi havia Laura Ogando, mare d’un nadó nascut a les 26 setmanes: “Em vaig trobar malament, vam anar a urgències i la situació es va complicar immediatament. Van intentar frenar el part durant tres dies, però el meu fill tenia moltes ganes de nàixer”, va comentar commoguda. Malgrat l’extrema prematuritat, l’evolució va ser favorable. “Només tenim paraules d’agraïment per als grans professionals de l’Arnau; va ser un miracle”, va concloure la Laura.