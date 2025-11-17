ENTITATS
Relleu a Moros i Cristians
Durant la celebració del Mig Any Fester a la Seu Vella
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va celebrar ahir el Mig Any Fester a la Seu Vella, un esdeveniment clau al calendari perquè s’escenifica el relleu dels que han estat capitans i càrrecs en les comparses durant l’últim any. Així, la capitania mora és per a la saïda Dolors Carulla, de la comparsa dels Al·leridís. En el cas del bàndol cristià, la capitania serà responsabilitat dels Pallaresos amb el comte Jesús Masip. Com estableix el protocol, els capitans van assumir el càrrec cridant el lema de l’entitat: “Per la festa i per Lleida, sempre!”. L’associació va demanar el suport de les institucions per continuar creixent i va encoratjar els nous càrrecs a fer més gran la festa.