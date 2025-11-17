SEGRE
última hora

Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrind aniran a 350 km/h: el trajecte es farà en menys de dos hores

IMPOSTOS

Volar, una mica més car

Aena apujarà un 6,5% les taxes aeroportuàries el 2026 després d’anys congelades. Les d’Espanya són de les més baixes d’Europa

Imatge d’avions estacionats a l’aeroport de Barcelona. - EFE

Imatge d’avions estacionats a l’aeroport de Barcelona. - EFE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Congrés dels Diputats va rebutjar dijous passat una esmena del PP que pretenia congelar les taxes aeroportuàries d’Aena, per la qual cosa va donar llum verda a incrementar-les un 6,5% l’any que ve. Un fet que comportarà per a Aena assegurar ingressos per portar a terme actuacions clau com l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. D’altra banda, aerolínies com Ryanair van criticar aquesta pujada, qualificant-la de “catàstrofe turística”. Tanmateix, el cert és que les taxes dels aeroports espanyols cobren a les aerolínies per passatger són de les més baixes d’Europa. Actualment, el de Madrid cobra 13,39 euros per a passatgers procedents de països europeus i 18,96 € per als internacionals, mentre que el de Barcelona cobra 12,47 i 15,26 euros, respectivament. La resta d’aeroports espanyols té unes taxes que van dels 2,22 euros als 5,57 per als turistes europeus i dels 3,35 als 8,37 euros per als internacionals. Així mateix, si el passatger es troba en trànsit, se li aplica un 40% de descompte.

Si es compara amb d’altres ciutats europees, als aeroports de Lisboa, Roma, Frankfurt, Múnic i Amsterdam les taxes són més altes que a Barcelona o Madrid, amb preus que van des dels 16,32 als 31,26 per a viatgers europeus i dels 24,89 als 32,55 per als internacionals. Només París i Dublín tenen unes taxes més baixes, entre 11 i 12,5 euros.

Val a destacar que les tarifes actuals estan congelades des del 2012, a diferència d’altres països europeus que ho han fet de forma progressiva. Aquests ingressos extra també permetran a Aena finançar el pla d’ampliacions dels seus aeroports.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking