IMPOSTOS
Volar, una mica més car
Aena apujarà un 6,5% les taxes aeroportuàries el 2026 després d’anys congelades. Les d’Espanya són de les més baixes d’Europa
El Congrés dels Diputats va rebutjar dijous passat una esmena del PP que pretenia congelar les taxes aeroportuàries d’Aena, per la qual cosa va donar llum verda a incrementar-les un 6,5% l’any que ve. Un fet que comportarà per a Aena assegurar ingressos per portar a terme actuacions clau com l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. D’altra banda, aerolínies com Ryanair van criticar aquesta pujada, qualificant-la de “catàstrofe turística”. Tanmateix, el cert és que les taxes dels aeroports espanyols cobren a les aerolínies per passatger són de les més baixes d’Europa. Actualment, el de Madrid cobra 13,39 euros per a passatgers procedents de països europeus i 18,96 € per als internacionals, mentre que el de Barcelona cobra 12,47 i 15,26 euros, respectivament. La resta d’aeroports espanyols té unes taxes que van dels 2,22 euros als 5,57 per als turistes europeus i dels 3,35 als 8,37 euros per als internacionals. Així mateix, si el passatger es troba en trànsit, se li aplica un 40% de descompte.
Si es compara amb d’altres ciutats europees, als aeroports de Lisboa, Roma, Frankfurt, Múnic i Amsterdam les taxes són més altes que a Barcelona o Madrid, amb preus que van des dels 16,32 als 31,26 per a viatgers europeus i dels 24,89 als 32,55 per als internacionals. Només París i Dublín tenen unes taxes més baixes, entre 11 i 12,5 euros.
Val a destacar que les tarifes actuals estan congelades des del 2012, a diferència d’altres països europeus que ho han fet de forma progressiva. Aquests ingressos extra també permetran a Aena finançar el pla d’ampliacions dels seus aeroports.