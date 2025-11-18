Es necessita el mòvil per poder utilitzar les noves balises V16 de la DGT?
La Direcció General de Trànsit aclareix si cal un mòbil per fer servir aquests nous dispositius que seran obligatoris a partir del 2026
A partir de l'1 de gener de 2026, les noves balises V16 seran l'únic dispositiu autoritzat per senyalitzar incidències a la carretera a Espanya. Aquests aparells, que substituiran els tradicionals triangles d'emergència, compten amb connectivitat integrada amb la plataforma DGT 3.0 i no requereixen l'ús de telèfon mòbil per al seu funcionament. La DGT ha aclarit que aquests dispositius incorporen un xip GPS i una targeta SIM no extraïble que s'encarreguen de realitzar la connexió automàticament.
Els conductors ja estan adquirint aquests dispositius setmanes abans de la seva entrada en vigor obligatòria. Segons indica la DGT, el seu ús és molt senzill: en cas d'immobilització del vehicle a la carretera o al voral, només cal encendre la balisa i col·locar-la a l'exterior del vehicle sense necessitat de sortir-ne. L'organisme recomana portar-la sempre a mà, com per exemple a la guantera, i assegurar-se que estigui sempre carregada, ja sigui mitjançant bateria o piles, segons el model.
Com col·locar correctament la balisa V16
La Direcció General de Trànsit explica que la balisa s'ha de col·locar als punts més alts del vehicle, preferentment al sostre. Si això no és possible, es pot situar als punts més alts del lateral on ens trobem, a la banda del conductor. Aquests dispositius disposen d'un imant que permet adherir-los a qualsevol zona metàl·lica del vehicle. En el moment de la col·locació, la balisa no només emetrà el senyal lluminós d'advertència, sinó que també es connectarà a la plataforma DGT 3.0 per transmetre la seva ubicació en temps real i alertar altres usuaris de la via.
Es necessita el mòbil per fer-la servir?
Un dels dubtes més freqüents entre els consumidors és si cal disposar d'un telèfon mòbil per connectar les balises V16. La DGT és contundent: "No. Només hem d'encendre la balisa i col·locar-la a l'exterior. La V16 connectada inclou al seu interior un xip GPS i una targeta SIM no extraïble que s'encarreguen de realitzar la connexió". L'organisme també assenyala que no cal registrar la balisa ni pagar quotes a cap operadora, ja que el preu del dispositiu inclou la connectivitat per un període mínim de 12 anys.
És important verificar que els dispositius adquirits estiguin homologats i autoritzats per la DGT. Al portal web oficial de l'organisme es poden consultar els models aprovats. A més, la DGT recomana observar la data de caducitat de la connectivitat, que ha d'estar impresa tant a l'envàs com al mateix dispositiu. Tot i que els triangles d'emergència deixaran de ser obligatoris a Espanya a partir del proper any, es recomana no desfer-se d'ells, ja que poden ser requerits en altres països europeus.