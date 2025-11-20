El fred arriba a Lleida aquest cap de setmana amb gelades generalitzades
Les previsions meteorològiques anuncien un descens notable de les temperatures a tota la província amb especial incidència al Pirineu, on es preveuen nevades
La província de Lleida es prepara per afrontar un cap de setmana amb temperatures excepcionalment baixes i gelades generalitzades que marcaran el panorama meteorològic fins diumenge.
Previsió per divendres
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres s'accentuarà encara més el fred que ja s'ha començat a notar en els darrers dies a tota la demarcació lleidatana.
Per divendres, les previsions indiquen que les gelades seran pràcticament generalitzades a tota la província, amb especial intensitat al Pirineu on poden arribar a ser fortes. També hi ha probabilitat de nevades a les zones pirenaiques, mentre que a la resta del territori el cel es mantindrà poc ennuvolat. Cal destacar que bufarà vent del nord i nord-oest amb ratxes que podrien assolir intensitat forta en alguns punts de la província.
Dissabte més estable
De cara a dissabte, s'espera un temps estable en general a tota la província, tot i que no es descarta alguna nevada feble i ocasional a la zona del Pirineu. A la resta del territori lleidatà es preveu un augment dels núvols alts. Pel que fa a les temperatures, les màximes experimentaran un lleuger ascens, mentre que les mínimes seguiran en descens, mantenint-se les gelades gairebé generalitzades a tota la província.
Canvi de tendència per diumenge
El diumenge arribaran canvis significatius amb una jornada que es presenta ennuvolada en general per a tota la província. Es preveuen precipitacions al Pirineu que afectaran especialment la Val d'Aran, amb cota de neu situada entre els 1.600 i 1.900 metres d'altitud. Els experts meteorològics no descarten que hi hagi xàfecs en altres punts de la província al principi del dia. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens, mentre que les mínimes es mantindran sense canvis significatius, suavitzant-se lleugerament el fred intens d'aquest inici de cap de setmana.