Comença la temporada de calçots: La IGP Calçot de Valls preveu igualar l'anterior producció de 20 milions de cebes dolces
El cuiner Eduard Xatruch arrenca el primer manat de calçots de la campanya, que suma nous actes populars
La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls ha encetat oficialment la temporada amb bones perspectives de producció. Els pagesos esperen igualar les dades de l'any passat, quan es van collir 20 milions de cebes dolces.
Una perspectiva que l'organisme atribueix a les bones condicions meteorològiques, però també a la celebració de nous actes per incentivar el consum d'aquesta verdura. És el cas del Calçofest, que enguany celebra la primera edició amb una jornada amb actes populars i un macroconcert.
Paral·lelament, aquest dissabte s'ha celebrat la tradicional arrencada del primer manat de calçots, enguany a càrrec del cuiner Eduard Xatruch, qui ha reivindicat els productes de proximitat per donar a conèixer la cultura catalana.